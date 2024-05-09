Папикян: «Да здравствует Пашинян!»

Альтернативы суверенитету и конституционализму Республики Армения нет. Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Армении Сурен Папикян, опубликовав фотографию с премьер-министром республики Николом Пашиняном.

«Да здравствует Республика Армения, да здравствует демократия, да здравствует суверенитет Республики Армения, да здравствует избранный премьер-министр Республики Армения», - написал он.