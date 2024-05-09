Венгрия поддержала Китай
Венгрия поддерживает мирный план Китая по завершению войны в Украине, заявил премьер Виктор Орбан на совместной конференции с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Китай является одним из столпов нового мирового порядка. Мы также поддерживаем китайскую мирную инициативу, представленную Си Цзиньпином", – сказал Орбан.
Венгерский премьер-министр также повторил свое мнение, что Европа "сегодня на стороне войны". "Венгрия является единственным исключением, потому что призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам и поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира", – отметил он.