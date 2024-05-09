Зять Назарбаева продает недвижимость в Лондоне
Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, расстается со своей недвижимостью в Лондоне.
По данным газеты Financial Times, олигарх уже успел продать один из своих роскошных объектов недвижимости, расположенный в лондонском районе Мейфэр, за 34,7 миллиона фунтов стерлингов. Здание находится в нескольких минутах ходьбы от Букингемского дворца. Его новым владельцем в конце марта стала компания North Wind Capital.
North Wind — инвестиционная группа в сфере недвижимости, основанная Беном Уильямсом, бывшим директором группы по особым ситуациям в сфере недвижимости Deutsche Bank. Компания планирует провести реконструкцию объекта.
Сейчас Кулибаев пытается продать соседний участок по адресу: Аппер-Гросвенор-стрит, 42, но, по словам людей, знакомых с ситуацией, покупателя пока не нашел.
Кулибаев является зятем Нурсултана Назарбаева, который находился у власти в Казахстане почти три десятилетия и считался потенциальным преемником последнего. Он также занимал ряд видных должностей в стране, в том числе возглавлял влиятельный Фонд национального благосостояния.
Два объекта недвижимости в центре Лондона уже почти два десятилетия являются частью его портфеля недвижимости. Большую часть этого времени дом №41 на Аппер-Гросвенор-стрит пустовал, что вызвало гнев участников кампании по решению проблем бездомных.
После того как правительство Великобритании приняло жесткие меры в вопросах прозрачности владения недвижимостью, Кулибаев в прошлом году зарегистрировался в качестве владельца Merix International Ventures - компании на Британских Виргинских островах, которой принадлежит дом 41 по Аппер-Гросвенор-стрит. А в декабре — в качестве конечного бенефициарного владельца базирующейся в Люксембурге компании Vitala Investment Holdings, владельца дома по адресу: Аппер-Гросвенор-стрит, 42, как следует из документации.
Согласно документам Высокого суда и отчетам о собственности, дом 41 по Аппер-Гросвенор-стрит был приобретен в 2007 году за 25,8 миллиона фунтов стерлингов, а дом 42 по Аппер-Гросвенор-стрит — почти за 12 миллионов фунтов в том же году.
В 2007 году Кулибаев также купил принадлежащий принцу Эндрю парк Саннингхилл в Беркшире. Эта сделка привлекла пристальное внимание после того, как он заплатил на 3 миллиона фунтов больше запрашиваемой цены.