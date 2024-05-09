Зять Назарбаева продает недвижимость в Лондоне

По данным газеты Financial Times, олигарх уже успел продать один из своих роскошных объектов недвижимости, расположенный в лондонском районе Мейфэр, за 34,7 миллиона фунтов стерлингов. Здание находится в нескольких минутах ходьбы от Букингемского дворца. Его новым владельцем в конце марта стала компания North Wind Capital.

Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, расстается со своей недвижимостью в Лондоне.

North Wind — инвестиционная группа в сфере недвижимости, основанная Беном Уильямсом, бывшим директором группы по особым ситуациям в сфере недвижимости Deutsche Bank. Компания планирует провести реконструкцию объекта.

Сейчас Кулибаев пытается продать соседний участок по адресу: Аппер-Гросвенор-стрит, 42, но, по словам людей, знакомых с ситуацией, покупателя пока не нашел.

Кулибаев является зятем Нурсултана Назарбаева, который находился у власти в Казахстане почти три десятилетия и считался потенциальным преемником последнего. Он также занимал ряд видных должностей в стране, в том числе возглавлял влиятельный Фонд национального благосостояния.

Два объекта недвижимости в центре Лондона уже почти два десятилетия являются частью его портфеля недвижимости. Большую часть этого времени дом №41 на Аппер-Гросвенор-стрит пустовал, что вызвало гнев участников кампании по решению проблем бездомных.