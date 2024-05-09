«Байер» вновь ушел от поражения… Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций
Определились финалисты еще двух футбольных еврокубковых турниров.
22 мая в финале Лиги Европы в Дублине сыграют немецкий «Байер» и итальянская «Аталанта». А 29 мая в финале Лиги конференций в Афинах сойдутся итальянская «Фиорентина» и греческий «Олимпиакос».
Обидчик «Карабаха» немецкий «Байер», с трудом обыгравший чемпиона Азербайджана в 1/8 финала, на последних минутах вырвал дома ничью в матче с итальянской «Ромой» - 2:2. И благодаря победе в первой игре в Риме со счетом 2:0 леверкузенцы одержали общую победу – 4:2. Невероятная беспроигрышная серия «Байера», достигшая уже 49 матчей, продолжается!
В финале команда Хаби Алонсо сыграет с еще одним итальянским клубом – «Аталантой». Клуб из Бергамо разгромил у себя на поле французский «Марсель» - 3:0. Общий счет – 4:1.
В Лиге конференций еще в среду «Фиорентина» прошла бельгийский «Брюгге» - 1:1, но общий счет – 4:3.
А сегодня «Олимпиакос» одолел английскую «Астон Виллу» - 2:0. Общий счет – 6:2. Греки в финале будут играть практически дома. Решающий матч пройдет на стадионе афинского клуба АЕК.