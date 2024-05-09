Определились финалисты еще двух футбольных еврокубковых турниров.

22 мая в финале Лиги Европы в Дублине сыграют немецкий «Байер» и итальянская «Аталанта». А 29 мая в финале Лиги конференций в Афинах сойдутся итальянская «Фиорентина» и греческий «Олимпиакос».

Обидчик «Карабаха» немецкий «Байер», с трудом обыгравший чемпиона Азербайджана в 1/8 финала, на последних минутах вырвал дома ничью в матче с итальянской «Ромой» - 2:2. И благодаря победе в первой игре в Риме со счетом 2:0 леверкузенцы одержали общую победу – 4:2. Невероятная беспроигрышная серия «Байера», достигшая уже 49 матчей, продолжается!