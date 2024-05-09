В Литве допустили тренировку военных в Украине

«Наши войска обучали украинцев на Украине до войны, и мы занимаемся этим уже много лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимым», - сказал Ландсбергис.

Министр иностранных дел Литвы отметил, что отправка военных может стать первым шагом в реализации инициативы президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, по его мнению, обучение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории собственной страны было бы более практичным, чем в государствах - членах НАТО.

Ландсбергис добавил, что военные инструкторы, которых разместят в составе коалиции для обучения военных ВСУ, могли бы быть защищены средствами противовоздушной обороны.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс готов отправить военных в Украину с учебной миссией. По словам политика, она получила разрешение парламента на отправку войск на украинскую территорию для обучения.