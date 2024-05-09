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Российская армия продолжает наступательные операции, захватывая стратегически значимые в Донецкой области населенные пункты. На прошлой неделе в беседе с журналистом Эйнуллой Фатуллаевым известный украинский военкор Юрий Бутусов опроверг стремительное продвижение российской армии и захват стратегически важных административных центров. По словам Бутусова, российская армия продвигается медленно, наталкиваясь на отчаянное сопротивление украинских вооруженных сил. Журналист Эйнулла Фатуллаев решил выслушать и позицию противной стороны. Несколько дней назад состоялась видеобеседа журналиста с известным российским военкором Евгением Поддубным. Отметим, что Е.Поддубный является руководителем бюро крупнейшего российского телеканала ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, автором и ведущим программы «Война» на телеканале «Россия-24». Представляем вниманию читателей haqqin.az первую часть печатной версии видеобеседы. Не забудьте подписаться на наш Youtube-канал.

- Изначально я хотел начать наш разговор с Украины, однако неожиданное израильское наступление на Рафах и захват КПП на границе с Египтом несколько изменили акценты и сместили наше внимание. Знаю, что Вы долгое время работали на Ближнем Востоке, я периодически наталкивался на Ваши статьи. Поэтому первый вопрос такой: почему израильтянам, несмотря на то, что они завязли в Газе больше чем на полгода и сталкиваются в секторе с отчаянным сопротивлением батальонов ХАМАС, удалось с такой легкостью проникнуть в Рафах, точнее, в определенные кварталы этого города и сразу установить там контроль над так называемым Филадельфийским коридором и КПП на границе с Египтом? Каково Ваше видение по этому вопросу? - Здесь очень много аспектов. На самом деле зайти небольшими силами и средствами в определенный район сектора Газа израильской армии вполне по силам. И это далеко не самая сложная военная задача в противостоянии с ХАМАС и другими палестинскими отрядами, действующими в этом анклаве. Поэтому я бы не сказал, что факт водружения флага Израиля над Рафахом говорит о том, что ЦАХАЛ зацементировал здесь свой успех. Есть много проблем и много обстоятельств, которые позволяют мне так говорить. - Какие именно? - Ну, обстоятельство первое — ХАМАС не может дать в Рафахе такой же отпор, какой демонстрировал в других городах сектора Газа. Поскольку здесь все обусловлено, конечно же, соседством с Египтом. Официальный Каир с предельной серьезностью воспринимает угрозы безопасности в этом районе на границе с сектором Газа и Израилем. То обстоятельство, что израильская армия начала операцию в Рафахе, является, по сути, долгоиграющим фактором и наверняка очень сильно осложнит отношения Тель-Авива с Каиром. Египет по закрытым каналам через спецслужбы, да и в публичном поле неоднократно заявлял, что для него реально существует «красная линия», которую Израиль пересекать не должен. - Но Израиль ее пересек, так? - Израиль пересек уже все возможные для арабского мира «красные линии» и, собственно говоря, пошел на очередное обострение в надежде на то, что американцы, которые выступают неким модератором процессов, происходящих сейчас вокруг сектора Газа, смогут найти какое-то решение и договориться как с Египтом, так и с другими арабскими странами, также не заинтересованными в подобных действиях еврейского государства. Рафах для ХАМАС — очень важная точка. Во-первых, это единственный город, максимально близко расположенный, скажем так, к «не Израилю». Газа, напомню, граничит как с еврейским государством, так и с Египтом. А Рафах — это в целом историческое место, где были всегда активно задействованы контрабандные подземные тоннели, которыми пользовался ХАМАС. Я, кстати, бывал в этих подземных коммуникациях… - Когда Вы в последний раз были в Рафахе? — Это было очень давно. Насколько я помню, в 2008 году, тогда там как раз шла военная операция. - До нашей эры... (смеется). - Точно! Мир тогда был совсем другим. После этого Египет изменил политику безопасности Рафаха и старался больше не пускать туда иностранцев. Но, собственно говоря, важно понимать, что физическое присутствие израильского контингента в Рафахе еще не говорит о том, что этот город находится под полным контролем Израиля.

- То есть, Вы считаете, что в Рафахе ЦАХАЛ завязнет? Так же, как, скажем, когда израильская армия наталкивалась на многочисленные препятствия в Хан-Юнисе и в северной части сектора? И что в итоге это затянется на несколько месяцев, так что, блицкрига у ЦАХАЛа вновь не получится? - Именно так, не получится. Потому, что Израиль, несмотря на определенный контроль в других городах сектора Газы, решить свою проблему, в общем-то, так и не смог. Если Израиль не решил проблемы в Хан-Юнисе и в Газе, то как он сделает это в Рафахе? Кроме того, на севере сектора Египет израильтянам не мешал. А здесь, в общем, вырисовывается очень серьезное обострение взаимоотношений с Каиром. Повторюсь: мне кажется, что здесь еврейское государство очень надеется на своего главного союзника и покровителя — Соединенные Штаты Америки. Однако, что именно предпримут в нынешней ситуации американцы, решительно непонятно! Потому что, как мне известно, они были против таких действий Израиля на границе с Египтом. Это вообще, как Вы понимаете, подрывает базис определенных отношений между Каиром и Тель-Авивом, скрепленных Кэмп-дэвидским мирным договором от 1979 года. Словом, Израиль вновь переписывает правила игры, которые на Ближнем Востоке, вроде как, давно устоялись. - Я сегодня наткнулся на одну интересную и во многом симптоматичную, на мой взгляд, публикацию в катарском издании Al-Arabi Al-Jadid. В ней со ссылкой на закрытые источники, близкие к руководству Катара, но без упоминания имен, говорится, что в принципе израильтяне получили поддержку и Египта, и Соединенных Штатов. Правда, речь идет о конкретных сроках. То есть, судя по информации катарских источников, израильтяне за какой-то конкретный промежуток времени должны завершить операцию в Рафахе. В противном случае американцы приостановят поставку вооружений Израилю. В принципе, США уже это сделали, временно оставив своего стратегического союзника без высокоточных боеприпасов. Если израильтяне выйдут за рамки этих сроков, то будет включен другой механизм - на Нетаньяху будет оказано серьезное давление, активизируется либеральная оппозиция и ее лидер Яир Лапид, словом, против официального Иерусалима начнется прессинг. Такая вот версия… - Спорить не буду. Просто скажу так: во-первых, мне кажется, что Нетаньяху сам не верит в то, что американские демократы могут таким образом поступить с его страной. И убеждает в этом собственное окружение. Что касается, якобы, согласия Египта, то, возможно, это и есть определенные результаты усилий американского внешнеполитического ведомства. В то же время, хочу напомнить Вам, что Израиль с 2005 года не присутствует на границе сектора Газы и Египта. Все это время, то есть, без малого двадцать лет, в этом регионе «разделял и властвовал» только ХАМАС. Вот если Израиль, что называется, допустит малейшую ошибку и появится хоть какой-то намек на то, что ситуация может затянутся, Каир будет пытаться выжать из этого максимум возможного. - В этом вопросе наши подходы, в целом, совпадают. Теперь, если не возражаете, вернемся к ситуации в Украине. Это более актуально и для нашего региона, и в принципе, поскольку Вы глубоко вовлечены в этом процесс. В первую очередь, задам такой вопрос: несколько дней назад российское Министерство обороны заявило о взятии стратегического, как пишут и в российских, и в украинских СМИ населенного пункта Очеретино. Спустя несколько дней, правда, уже не Министерство обороны РФ, но военкоры, близкие к Вашим властям, заявили, что занят поселок Архангельский. В то же время, украинская сторона, признавая, что вокруг этих населенных пунктов идут ожесточенные бои, категорически отрицает факт их взятия. Есть ли у Вас сведения на этот счет? Потому, что, если распространяемая информация соответствует действительности, то уже в ближайшее время российская армия, как считают военные эксперты, может установить контроль над дорогой и логистикой, которые ведут к стратегически важной Константиновке. Ну, а затем над Славянском и Краматорском – важнейших логистических узлах, имеющих стратегическое значение. Поэтому хотел бы узнать, соответствует ли эта информация реальному положению вещей?

- Во-первых, мы уже давно не спорим с украинской пропагандой, которая живет сама по себе. Во-вторых, я в этом смысле доверяю только собственным глазам, либо тем обстоятельствам, когда российские флаги появляются над тем или иным населенным пунктами. А с нынешним развитием OSINT-технологий довольно легко определить, взят тот или иной населенный пункт или нет. Напомню также, что в стане нашего противника, в общем-то, не принято признавать собственные поражения. Я просто напомню, что, например, когда «киевский режим» (кавычки здесь и в дальнейшем - наши - ред.) потерял контроль над Бахмутом, то, по-моему, еще недели три все журналисты и военкоры, так или иначе связанные с «киевским режимом», а также официальные лица Министерства обороны Украины продолжали врать о том, что город находится под контролем ВСУ. Хотя это было не так. Могу сказать, что видел российские флаги во всех населенных пунктах, которые Вы перечислили. Я допускаю, что сохраняется определенное очаговое сопротивление противника на этих направлениях. Которое украинцы пытаются выдать за ожесточенные бои. Бьются они, собственно говоря, даже не за населенные пункты, а за высоты. То есть, стремятся поднять ценность небольших, как мы говорим, безымянных населенных пунктов, чтобы, например, в Сибири или на Южном Кавказе о них услышали только потому, что там идут бои. И вот их ценность, конечно, хорошо видна на карте высот. Поэтому бои идут за командные, господствующие высоты. И у противника сейчас очень тяжелая ситуация на этом направлении. После «освобождения» российскими войсками Авдеевки, после того как «киевский режим», собственно, спешно начал отступление, у нашего противника появились определенные и вполне обоснованные опасения касательно того, что российская армия может в итоге выйти на одно из ключевых направлений, без которого невозможно «освобождение» Славянска, Краматорска, Константиновки и Дружковки. Мы в России считаем, что речь идет об оккупированных населенных пунктах, поскольку «Донецкая Народная Республика» входит в состав России. И, конечно, одна из главных, ближайших целей военной операции — это «освобождение оккупированных российских территорий». При этом противник на самом деле испытывает огромные сложности с организацией эшелонированной обороны. И в этом есть просчеты западных военных специалистов, оказывающих консультативные, собственно говоря, услуги «киевскому режиму», зачастую управляя и решениями Генерального штаба ВСУ, и действиями подразделений на земле. В этом, безусловно, и есть серьезный просчет командования украинской армии, когда год назад противник попробовал организовать наступление на юге с целью разрубить сухопутный коридор, связывающих наши войска с Крымским полуостровом. Я имею в виду наступление, которое было шумно анонсировано «киевским режимом», и которое закончилось катастрофически и для ВСУ, и для североатлантического мира, «скидывавшегося» на это наступление, что называется, всем натовским миром. Вот после этого противник почему-то решил, что на фронте создалась ситуация этакого стратегического тупика, в условиях которого ни одна из воюющих сторон не способна вести успешные активные наступательные действия. Потому, что эшелонированная линия обороны, а также безусловное использование различных видов и средств разведки позволяют, в общем, остановить фактически любое наступление при наличии достаточного уровня координации и взаимодействия. Но в этом уравнении случилась большая ошибка. - Что Вы имеете в виду? - Абсолютное невосприятие противником наличия у России оперативно-тактической авиации, несущей, вдобавок, фугасные авиабомбы - очень недорогие, чугунные, с модулем планирования и коррекции. В результате, российские ВВС кардинальным образом изменили ситуацию на поле боя. Мы увидели это при «освобождении» Авдеевки, а также при активных действиях в районе Часов Яра. Вы, кстати, сказали в начале нашего интервью, что, мол, русские объявили Часов Яр освобожденным. Нет, это не так. У Часов Яра идут серьезные бои. Сейчас они происходят, в основном, на флангах. Город, безусловно, очень важный и в плане обороны противника, и в плане российской инициативы на линии боевого соотношения. И находится он пока под контролем противника...

- Прошу прощения, перебью Вас. Хочу прояснить один момент. Думаю, что Вы, как опытный корреспондент, знакомый с обстановкой на фронте, сможете на него ответить. Вы говорите о преимуществе российской армии как в живой силе, так и вооружении. Международные военные эксперты говорят о соотношении сил, как 1:10. Но в таком случае, что же, на Ваш взгляд, мешает российской армии продвинуться вперед на запад, вглубь украинской территории? - Простите, но в ходе нашей беседы я ни словом не обмолвился о превосходстве российской армии в живой силе. И не упоминал о превосходстве в соотношении 1:10… - Я не сказал, что об этом говорите Вы. Я всего лишь привел оценки других экспертов. Об этом, к примеру, пишет Американский институт изучения войны. Причем российская сторона эти данные не опровергает. Давайте специально для нашего читателя рассмотрим военные возможности двух стран. Эти данные ведь не засекречены. Мы довольно много знаем про как про военный потенциал России, так и Украины. Надо также учитывать, что Россия, фактически, безраздельно контролирует воздушное пространство… — Все это и так, и не совсем так. Речь никогда не шла о превосходстве в живой силе российской армии, действующей в зоне «СВО». На протяжение более двух лет «специальной военной операции» армия России, в целом, действовала сравнительно небольшими силами для столь обширного театра боевых действий. Думаю, это было обусловлено тем, что человеческий ресурс с точки зрения государства, не должен быть вырван из народного хозяйства таким образом, чтобы негативно сказаться на состоянии экономики или остановить развитие России. Тем более, в условиях довольно серьезного давления со стороны западного мира. Это первый аспект. То есть, в зоне «специальной военной операции» мы наблюдаем определенный баланс, который, вместе с использованием современного российского вооружения позволяет нашей армии воевать именно так, как она сейчас воюет. Я, все-таки, напомню, что протяженность линии боевого соприкосновения огромна (линия российско-украинского фронта составляет без малого 800 километров – ред.), подобных масштабов боевых действий у нашей страны не было со времен Великой Отечественной войны. Аспект второй. Россия имеет определенное превосходство в артиллерии и безусловное – в военно-воздушных силах. Я бы не сказал, что мы полностью контролируем небо – не следует забывать, что у Украины продолжает работать очаговая система противовоздушной обороны. К тому же, на линии боевого соприкосновения у украинцев по-прежнему сосредоточено довольно большое количество еще советских систем ПВО, чья эффективность по сей день остается достаточно высокой. Я имею в виду такие системы противовоздушной обороны, как «Оса», «Стрела», комплексы С-300… Все это осталось у нашего противника, который активно пользуется этими системами. Однако российская авиация в этом смысле очень активна. Потому, что мы применяем бомбы с модулем планирования и коррекции, которые позволяют нашим самолетам не входить в зону действия ПВО противника.

Безусловно, мы не говорим о том, что российская армия воюет только с «киевским режимом». Вот сейчас в Москве, на Поклонной горе, проходит масштабная выставка трофеев из зоны «специальной военной операции». Я вас уверяю, что на самом деле трофеев военной техники украинского или советского производства там очень мало. В основном, выставлена продукция военно-промышленного комплекса всего западного мира. Точнее, даже не западного, а Североатлантического. И это достаточно яркая и убедительная иллюстрация того, с кем и почему сегодня воюет Россия. Как известно, весь ресурс стран НАТО направлен на сдерживание российской военной инициативы в зоне «специальной военной операции». Поставки продолжаются, несмотря на политические споры, несмотря на видимость некоего противостояния внутри американских элит. Американцы, безусловно, пытаются переложить основной груз войны с Россией на плечи Европы. И делают это очень активно. Они уже во многом уничтожили европейскую экономику и продолжают ее уничтожать, вынуждая европейцев платить за эту войну. Однако поставки украинской армии западного оружия и военной техники не останавливаются. Уже сейчас на фронте в Украине очень сложно встретить что-нибудь советское или украинское. Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, скажу: Россия могла бы продвигаться значительно быстрее. Но для этого ей надо было действовать в ущерб собственным экономическим интересам. То есть, привлекать больше людей из народного хозяйства и ослаблять тем самым собственную экономику. Во-вторых, Россия могла продвигаться значительно быстрее, если бы не воевала, по сути, со всем коллективным Западом, который весьма успешно противостоит нашей стране руками украинцев. И то количество вооружения, военной техники, ресурсов, денег, в конце концов, которое поставляется Украине, говорит о том, что «киевский режим» способен, используя также собственные мобилизационные ресурсы, продолжать сопротивляться даже в ущерб своим национальным интересам. На третий год «специальной военной операции» можно с уверенностью констатировать, что, практически, все оружие, которым воюют украинские «боевики», произведено либо в США, либо в странах Европы. Более того, американцы используют финансы, чтобы поддерживать «киевский режим» на плаву. Поэтому, безусловно не все так просто для нас. Но при этом есть показатели, которые позволяют с уверенностью утверждать, что инициативу мы не упустим. К примеру, данные, свидетельствующие, что Россия в совокупности производит сейчас ракет больше, чем все страны НАТО. Такая арифметика есть. Это затяжная война. В какой-то момент российское руководство пришло к выводу, что подобный формат противостояния для нас приемлем и понятен. Он позволяет нам экономить силы - я имею в виду личный состав. Позволяет нам продолжать развивать экономику, не забывая о том, что в стране растут дети, следовательно, надо обустраивать новые школы, строят больницы, ремонтировать дороги... Словом, не забывать о том, что кроме войны есть еще мирная жизнь. Хотя все очень непросто, поскольку война эта - масштабная и тяжелая, что, собственно, мы видим, буквально, каждый день в зоне «специальной военной операции». - Не соглашусь с Вами хотя бы потому, что в момент начала российско-украинской войны, кроме тех же «Джавелинов» и весьма ограниченного количества оружия, у украинцев вообще не было стратегического вооружения. Не все гладко для ВСУ в этом плане и сегодня: обратите внимание на осторожную позицию немцев, которые отказываются от поставок Киеву тех же ракет TAURUS. Или возьмем вопрос поставок дальнобойных ракет. Американцы до последнего медлили и даже сегодня, после принятия многомиллиардного пакета военной помощи, не спешат делиться с украинцами стратегическим оружием. Хочу сказать, что в этом вопросе Североатлантический альянс, вопреки Вашему утверждению, демонстрирует весьма скрупулезную и предельно взвешенную позицию. И, кстати говоря, сами украинцы и ряд представителей восточноевропейских стран, государств Балтии, обвиняют американцев и НАТО в проведении чрезмерно осторожной политики в отношении этой войны...