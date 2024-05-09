Джейхун Байрамов вылетел на переговоры с Мирзояном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня отправился с рабочим визитом в Казахстан.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в рамках визита состоится очередной раунд переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту «Двустороннее соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений» между двумя странами, а также встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Казахстана.