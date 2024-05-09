Путин решил оставить Мишустина премьером

Президент Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Михаила Мишустина премьер-министром, его кандидатуру президент РФ внес на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом в телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства. Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу», — написал он.

По словам Володина, заседание по вопросу назначения главы правительства состоится 10 мая в 14:00, на нем Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов.

Согласно Конституции РФ (статьи 83 и 111), президент назначает главу Кабинета министров после того, как его кандидатуру согласует Госдума. Предложить кандидата на пост премьера президент должен не позже, чем через две недели после вступления в должность или после отставки правительства. На рассмотрение предложенной кандидатуры Госдуме отведена неделя. Депутаты могут как утвердить, так и отклонить предложенного президентом кандидата.

Михаил Мишустин впервые стал премьер-министром в январе 2020 года, после того как 15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это произошло через три часа после оглашения послания президента Путина Федеральному собранию. Президент принял отставку и в тот же день предложил на пост премьера Мишустина, который тогда возглавлял Федеральную налоговую службу.