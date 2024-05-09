TikTok могут запретить и в Турции

«Есть очень серьезная критика, особенно в отношении обмена контентом на этой платформе. ...В Америке запретили TikTok. Мы против запретов, но в Турции это закончится запретами. Потому что, к сожалению, здесь такие отношения, в которых мы никогда не сможем добиться успеха ни словами, ни советами, ни просьбами», — сказал он.

По его словам, комиссия выступает за свободу слова и против цензуры, но также необходимо поддерживать общественный порядок. Яйман отметил необходимость защиты детей и молодежи, они должны «расти с более здоровой психикой».

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект, который запрещает TikTok в стране, если владелец платформы, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории США в течение следующих 270 дней. The Wall Street Journal писала, что китайская сторона дала понять ByteDance, что принудительная продажа TikTok нежелательна и что запрет соцсети в США для КНР предпочтительнее. Претензии американских властей к соцсети связаны с тем, что сбор данных о пользователях TikTok в США представляет угрозу национальной безопасности. Компания же обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует. Спустя неделю об опасности TikTok заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также сказала, что запрет соцсети «не исключен». В ЕС против платформы открыты два разбирательства из-за возможных нарушений Закона о цифровых услугах (DSA).