Украинская разведка рассказала о потерях российского флота

Главное управление разведки Минобороны Украины с помощью морских дронов Magura V5 смогло поразить большое количество российских кораблей в Черном море. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, ущерб для Черноморского флота России составляет около 500 миллионов долларов.

По словам Юсова, производители дронов провели «отличную работу», создав уникальное средство поражения российского флота и личного состава.

Юсов подчеркнул, что дроны Magura в руках украинских операторов стали эффективным средством уничтожения Черноморского флота РФ.