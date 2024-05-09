Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтил его память.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в пятницу, 10 мая, посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики. Затем первая леди Мехрибан Алиева почтила память общенационального лидера.

Глава государства и первая леди почтили память супруги общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложили цветы на ее могилу.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.