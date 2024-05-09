Лукашенко: США наделали много ошибок...

США наделали много ошибок и теперь мутят воду. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, сообщает БЕЛТА.

«Им чего-то не хватает. Вот-вот обрушится доллар. Если доллар обрушится, что произойдет? У них же на бумажках вся экономика: надо – напечатали доллары. Говорят, если много денег – инфляция. Плевать – инфляция на нас ложится. И вот они это больше всего боятся», – отметил он.

Также Лукашенко уверен, что экономическая ситуация в США является «причиной давления Вашингтона на Европейский союз», который в свое время, отказавшись от доллара, ввел свою валюту – евро. При этом он заметил, что все же «главным соперником США является Китай». И добавил, что «в этом противостоянии Китай теперь объединился с мощной ядерной державой – Россией».

Президент рассказал, что несколько лет назад обсуждал эти вопросы с бывшим директором ЦРУ и экс-госсекретарем США Майклом Помпео.

«Так ему и сказал: «Вы безумцы». – «Почему, господин президент?» – «Потому что вы объединили своих врагов в одно целое». – «Мы разберемся». Я говорю: «Вы не разберетесь. Как минимум, Майк, вы опоздали». Поэтому они не разберутся. Они наделали много ошибок. Что делать – нужна заварушка, замутить и в этой мутной воде что-то выловить. Вот их политика сегодня», – отметил Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание, что США не хотят мира в европейском регионе, поэтому продолжают поддерживать конфликт в Украине.

«Мы хотим мира. Мы не хотим воевать. И мы не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения. Что вы думаете, только на Россию? От нас ничего не останется. Вот почему мы вместе с Россией. Не только потому, что мы союзники», – заявил белорусский лидер.