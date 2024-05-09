Проведение Израилем военной операции в городе Рафах в секторе Газа только укрепит позиции палестинского движения ХАМАС за столом переговоров. Такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, которого цитируют СМИ.

А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Администрация США якобы предлагала израильским властям альтернативы этой операции.

Подробности о предложенных Вашингтоном альтернативах она не привела, но заверила, что эта тема обсуждается.

«Мы предложили альтернативные методы нанесения поражения ХАМАС, которые не предполагают проведения крупной наземной операции в Рафахе. Эти переговоры с израильским правительством продолжаются», — рассказала Жан-Пьер.

Кирби заявил, что США помогают Израилю выслеживать лидеров ХАМАС. При этом американский чиновник отказался вдаваться в подробности того, как именно США помогают Израилю в борьбе с радикалами.

«Я не хочу, чтобы вы подумали, что мы каким-то образом непосредственно участвуем в военных операциях. Это не так», — добавил он.