Галстанян обещает назвать имя кандидата в премьеры Армении

Архиепископ Баграт Галстанян заявил, что не претендует на пост премьер-министра Армении, но пообещал скоро озвучить имя кандидата, сообщают армянские телеграм-каналы.

«Вчера мы встретились с депутатами и обсудили с ними, какими действиями и в какой форме процесс пойдет дальше, и они готовы продолжить этот процесс и довести его до конца. Тогда уже понадобится кандидат в премьер-министры, и эта кандидатура будет озвучена. Имена обсуждаются, любимые и нелюбимые вами, в конце будет объявлена кандидатура, вокруг которой они придут к согласию», - сказал Галстанян журналистам.