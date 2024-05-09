Экспорт чипов для Huawei из США закрыт

Власти США отозвали экспортные лицензии Intel и Qualcomm на поставку чипов китайской компании Huawei Technologies. Об этом пишет Reuters.

Подобный шаг был сделан после выпуска первого ноутбука Huawei с поддержкой искусственного интеллекта, он оснащен процессором Intel Core Ultra 9. Выпуск вызвал критику республиканцев в США. Как пишет издание, «им показалось, что Министерство торговли разрешило продажи чипов компании Huawei».

«Мы не комментируем конкретные лицензии, но можем подтвердить, что мы отозвали определенные лицензии на экспорт продукции для Huawei», – добавил представитель Министерства торговли США в заявлении для информагентства AFP.