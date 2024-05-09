Число людей, которые были вынуждены покинуть дома из-за наводнений на юге Бразилии, превысило 300 тысяч, погибли 107 человек. Об этом сообщила служба гражданской обороны штата Риу-Гранди-ду-Сул, расположенного на границе с Аргентиной и Уругваем.

Согласно последним данным, свои дома были вынуждены покинуть 327 105 человек, в убежищах размещены 68 519 человек. В общей сложности от наводнений пострадали 1,7 млн человек.

Согласно последнему отчету, жертвами удара стихии стали как минимум 107 человек, ранения и травмы получили 754 человека. Пропавшими без вести числятся 134 жителя.