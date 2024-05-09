Цифровизация за 90 дней с решениями от Cubics

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Готовы раскрыть возможности цифровизации всего за 3 месяца? Cubics предлагает оптимизированный подход к изменению способа управления вашей организацией, открывая будущее эффективности и гибкости. Но что произойдет после того, как Вы примете этот вызов? Давайте вместе рассмотрим этот процесс.

1. Детальный анализ и оценка.

Эксперты Cubics анализируют текущую деятельность компании, выявляя сильные и слабые стороны процессов. Вся команда тесно сотрудничает с организацией, чтобы понять конкретные цели и создать максимально простой и удобный продукт. 2. Индивидуальная дорожная карта (Roadmap).

На основе предыдущего шага Cubics разрабатывает так называемую индивидуальную цифровую дорожную карту (roadmap), соответствующую потребностям компании. В этой дорожной карте описываются конкретные инструменты и технологии, которые позволят достичь желаемых результатов. 3. Запланированная разработка.

Команда Cubics запускает процесс запланированной разработки с установленными сроками и задачами, чтобы обеспечить плавный переход. Этот процесс включает миграцию данных через облачную инфраструктуру, анализ данных и использование других передовых технологий. Комплексные тренинги.

После того как новая цифровая система управления готова к использованию, команда компании-заказчика проходит обучение. Основная цель этих тренингов — повысить знания пользователей о системе и помочь им полностью освоить новый цифровой продукт. 5. Запуск и Постоянная служба поддержки