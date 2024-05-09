Цифровизация за 90 дней с решениями от Cubics
Готовы раскрыть возможности цифровизации всего за 3 месяца? Cubics предлагает оптимизированный подход к изменению способа управления вашей организацией, открывая будущее эффективности и гибкости. Но что произойдет после того, как Вы примете этот вызов? Давайте вместе рассмотрим этот процесс.
1. Детальный анализ и оценка.
Эксперты Cubics анализируют текущую деятельность компании, выявляя сильные и слабые стороны процессов. Вся команда тесно сотрудничает с организацией, чтобы понять конкретные цели и создать максимально простой и удобный продукт.
2. Индивидуальная дорожная карта (Roadmap).
На основе предыдущего шага Cubics разрабатывает так называемую индивидуальную цифровую дорожную карту (roadmap), соответствующую потребностям компании. В этой дорожной карте описываются конкретные инструменты и технологии, которые позволят достичь желаемых результатов.
3. Запланированная разработка.
Команда Cubics запускает процесс запланированной разработки с установленными сроками и задачами, чтобы обеспечить плавный переход. Этот процесс включает миграцию данных через облачную инфраструктуру, анализ данных и использование других передовых технологий.
Комплексные тренинги.
После того как новая цифровая система управления готова к использованию, команда компании-заказчика проходит обучение. Основная цель этих тренингов — повысить знания пользователей о системе и помочь им полностью освоить новый цифровой продукт.
5. Запуск и Постоянная служба поддержки
После завершения всех процессов предприятие непосредственно приступает к цифровой трансформации. Но на этом миссия команды Cubics не заканчивается. Они также оказывают постоянную поддержку для обеспечения успешного и стабильного управления. Служба поддержки включает в себя такие услуги, как ответы на любые вопросы, внесение изменений или обновлений в систему и т.д.