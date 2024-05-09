Нетаньяху: Мы уничтожили почти все батальоны ХАМАС

Израильская армия уничтожила 20 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС. С таким утверждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Merit Street Media.

"Нам удалось уничтожить около 20 батальонов из 24 террористических батальонов ХАМАС. Нам осталось уничтожить еще 4 в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить", - сказал глава израильского правительства.

При этом Нетаньяху признал, что Израиль "столкнется с очень сильным сопротивлением" в ходе операции в Рафахе, но выразил уверенность, что израильские военные его преодолеют.