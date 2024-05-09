AZAL станет больше летать в Берлин

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL увеличил частоту полетов на маршруте из Баку в Берлин. С 9 мая текущего года авиакомпания начала выполнять рейсы Баку - Берлин - Баку три раза в неделю вместо прежних двух. Еще один рейс будет осуществляться по четвергам, дополняя полеты по вторникам и воскресеньям. Об этом эксклюзивно haqqin.az сообщили в пресс-службе AZAL.

Согласно сообщению, пассажиры, планирующие полеты между Баку и Берлином, теперь могут выбирать из более гибкого расписания рейсов, что сделает планирование их путешествий более доступным. Такой шаг подчеркивает стремление AZAL расширить возможности для деловых встреч, туристических поездок и культурного обмена между Азербайджаном и Германией. Увеличение числа рейсов также подчеркивает важность воздушного сообщения между двумя странами в период активного развития международных связей, отмечается в сообщении пресс-службы AZAL.

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта отмечает это расширение маршрутной сети, подчеркивая важное значение маршрута Баку - Берлин - Баку. В публикации берлинского аэропорта в соцсетях сообщается, что «Азербайджанские авиалинии» теперь выполняют рейсы 3 раза в неделю (плюс 1 рейс по четвергам) из Берлина в столицу Азербайджана Баку. Прикаспийский мегаполис является экономическим и политическим центром страны. Город предлагает туристам захватывающее сочетание богатой истории, контрастной архитектуры и культурного разнообразия».