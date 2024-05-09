Россия усиливает атаки на украинском фронте

Армия РФ еще какое-то время продолжит поддерживать текущий высокий темп атак, но затем ее возможности снизятся. Так считает американский Институт изучения войны (ISW).

Активность армии РФ заметно увеличилась, как и частота наземных атак на востоке Украины. Вероятно, это также является следствием того, что высохла почва, открыв дорогу бронетехнике.