Россия усиливает атаки на украинском фронте
Армия РФ еще какое-то время продолжит поддерживать текущий высокий темп атак, но затем ее возможности снизятся. Так считает американский Институт изучения войны (ISW).
Активность армии РФ заметно увеличилась, как и частота наземных атак на востоке Украины. Вероятно, это также является следствием того, что высохла почва, открыв дорогу бронетехнике.
Минобороны Британии сообщило, что количество российских атак увеличилось на 17% с марта по апрель. Основные усилия России были сконцентрированы на Часов Яре, Авдеевке и Марьинке. В частности, атак на Часов Яр стало на 200% больше в период с марта по апрель.
Кроме того, вероятно, это "отражает текущие условия боевых действий и намерение российского военного командования добиться успехов до прибытия западной военной помощи на передовую".