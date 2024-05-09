Также сообщается, что в городе Дилижан студенты объявили забастовку.

Межгосударственная дорога Армения – Иран на участке Ехегнадзора закрыта. Люди также перекрыли въезд в Ереван со стороны Араратской области. В Ереване группа граждан перекрыла перекресток Терян – Московян, а также проспект Маштоца.

Ряд дорог в Ереване и областях закрыты по призыву архиепископа Баграта Галстаняна, пишут армянские СМИ.

Архиепископ Баграт Галстанян призвал граждан Армении собраться на площади Республики в центре Еревана в 18:30 на общенациональный митинг. Об этом он заявил, выступая на площади.

Кроме того, Галстанян призвал к проведению децентрализованных акций неповиновения.

Армянские СМИ передают, что в Ереване с утра 10 мая начались анонсированные на митинге 9 мая Багратом Галстаняном акции неповиновения. Противники Пашиняна перекрыли въезд в Ереван со стороны Араратской области. Студенты некоторых университетов, в частности, Ереванского госуниверситета, объявили забастовку в знак поддержки движения «Тавуш во имя Родины». Общественное движение «Воля» также проводит акцию у входа в здание правительства с требованием отставки Пашиняна. Участники акции скандируют «Воля, объединение, победа!» и «Никол, уходи!»

По словам лидера студенческого совета Ереванского госуниверситета Хачика Абаджяна, в главном вузе страны прекращен учебный процесс, студенты объявили забастовку и присоединились к шествию оппозиции.

Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла от противоправных действий участников акций, пообещав, что «любое неправомерное действие, угрожающее конституционному строю, будет нейтрализовано с применением всех предусмотренных законом инструментов».

Галстанян, комментируя вчерашний митинг, заявил, что отставки Никола Пашиняна якобы потребовал народ. «Мы планировали на митинге 9 мая поднять вопрос прекращения делимитации границы с Азербайджаном. Но отставка премьера было требованием народа. Я не мог говорить о чем-либо еще, нежели как озвучить это требование народа», – утверждает Галстанян.