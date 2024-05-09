Арестованный показал на главу Агстафы

Как сообщает корреспондент haqqin.az со ссылкой на материалы следствия, Бабаев обвинялся в присвоении 194 тысяч манатов. Деньги он незаконно перечислял на свою зарплатную карту в период с марта 2020 по июнь 2022 года. На должность главного бухгалтера подсудимый, по собственному признанию, попал по протекции своего родственника Сеймура Оруджева, в прошлом председателя Республиканского комитета независимого профсоюза работников связи, ныне главы Агстафинского района. Бабаев утверждал, что, находясь на этом посту, выполнял поручения Оруджева.

Обвиняемый также рассказал, что сотрудница ПО, некая Гюльбениз, попросила «устроить» ее сына на работу в Госуправление радиочастот Министерства цифрового развития и транспорта. Бабаев после консультации с Оруджевым согласился решить вопрос за 20 тысяч манатов. Однако на работу молодого человека никто так и не взял, что привело к недовольству женщины. Бабаев сообщил об этом Оруджеву: последний ответил, что «волноваться не стоит»: «Я поехал в Агстафинский район и встретился с Сеймуром Оруджевым. Сказал, что от меня требуют вернуть взятые деньги. Оруджев заявил, что решит вопрос. Вернувшись на работу, я сделал дополнительные переводы на зарплатную карту, чтобы собрать 20 тысяч манатов».

Подсудимый сообщил, что из вышеуказанных 194 тысяч манатов лично передал своему родственнику 135 тысяч манатов. 15 тысяч манатов достались Гюльбениз, а оставшиеся 44 тысячи манатов Бабаев оставил себе.

Исрафил Бекиров, помещенный под стражу и обвиненный по статье 314 (халатность) УК Азербайджана, не признал себя виновным. Он заявил, что не участвовал в проделках Бабаева и даже намеревался провести аудит, чтобы разобраться, в чем дело. Бекиров попросил суд оправдать его.

Рашада Бабаева приговорили к 7 годам лишения свободы. Исрафила Бекирова — к 2 годам ограничения свободы с запретом покидать место жительства и предписанием носить электронный браслет.