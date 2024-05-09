Польша усиливает борьбу со шпионажем в пользу России

Заявление премьера последовало на фоне возросших опасений Варшавы по поводу шпионажа после того, как имевший доступ к военным секретам польский судья Томаш Шмидт попросил убежища в Беларуси.

«На повестке дня стоит вопрос возобновления работы или создания соответствующего органа, который будет более эффективно расследовать влияние России на польскую политику», – цитирует Reuters заявление Туска.

Агентство отмечает, что Варшава и ранее утверждала, что ее положение в качестве ключевого распределительного узла для поставок оружия в Украину делает ее главной мишенью для шпионажа. Теперь же просьба Шмидта о предоставлении убежища вызвала еще большую обеспокоенность польских властей. В следующем месяце судья должен был вынести решение по делам о выдаче разрешений на информацию, касающуюся секретов НАТО и Европейского союза.

6 мая судья воеводского суда Варшавы Томаш Шмидт прямо на пресс-конференции в Минске запросил политубежище в Беларуси. Польская прокуратура возбудила против него дело о шпионаже.