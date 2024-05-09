Зачитан приговор убийцам проректора университета «Тяфяккюр»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего ректора университета «Тяфяккюр» Мушвига Атакишиева, а также Самира и Даяната Гулиевых, обвиняемых в убийстве проректора этого учебного заведения Тариэля Ахмедова по заказу Атакишиева.

Как сообщает haqqin.az, на процессе с последним словом выступил Мушвиг Атакишиев. Он заявил, что выдвинутые против него обвинения безосновательны. По словам подсудимого, его должны были судить не за умышленное убийство, а по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью: «Чтобы это понять, не надо быть профессиональным юристом. Для доказательства вины должны быть основания. Ни один из 19 свидетелей не знаком со мной. Я не заказывал убийство Тариэля Ахмедова. Я попросил лишь отстранить его от дел на пару месяцев, чтобы я мог решить свои проблемы. У Тариэля Ахмедова не было оснований засадить меня в тюрьму. Правоохранительные органы проверяли мою деятельность, но никаких нарушений не нашли».

После выступления суд объявил приговор. Мушвиг Атакишиев, Даянат Гулиев и Самир Гулиев были приговорены к 14 годам и шести месяцам лишения свободы каждый.

Напомним, Мушвиг Атакишиев, на момент совершения преступления занимавший должность ректора университета «Тяфяккюр», посчитал, что проректор Тариэль Ахмедов чинит препятствия пребыванию его на посту ректора, наносит вред деловой репутации. По этой причине за денежное вознаграждение он решил заказать своему родственнику Даянату Гулиеву убийство Ахмедова. Соучастником Гулиева стал его односельчанин Самир Гулиев. Преступление было раскрыто спустя 12 лет.

Мушвигу Атакишиеву (заказчик) и Самиру Гулиеву (исполнитель) были предъявлены обвинения по статье 120.2.5 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму) УК Азербайджана.