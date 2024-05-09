Украине передали тренажер F-16

Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16, который предназначен для подготовки украинских летчиков. Об этом сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

Тренажер получила одна из бригад тактической авиации. Его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.

"Кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе", — написал Олещук.