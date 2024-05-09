Ильхам Алиев в Физули обновлено; добавлено фото

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после ремонта и восстановления комплекса водохранилищ Кёнделенчай в Физулинском районе, сообщает официальный сайт главы государства.

Ильхам Алиев также ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Ахмедбейли - Физули - Шуша, принял участие в открытии первого тоннеля, построенного вдоль дороги.