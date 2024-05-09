«Ени Гюнешли» выиграла турнир бакинских сел и поселков ФОТО
Завершился второй мини-футбольный турнир между селами и поселками Баку, организованный совместно Министерством молодежи и спорта, АФФА и Bakı Abadlıq Xidməti (Бакинская служба благоустройства).
Перед финальным матчем, состоявшимся в Бакинской теннисной академии, прозвучал гимн Азербайджана, а память шехидов почтили минутой молчания.
Участников поприветствовал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, пожелавший командам успехов. Колорита своими композициями добавила группа Darvish Band, выступавшая перед финальным матчем.
Участники турнира имели возможность сфотографироваться и взять автографы у известных футболистов Торала Байрамова и Эмиля Сафарова, принимавших участие в церемонии.
Команда «Ени Гюнешли» выиграла турнир, разгромив в финальном матче команду «Ашаги гюздек» со счетом 7:0.
На церемонии награждения игрокам команд, занявших первые три места, были вручены медали и дипломы.
Помимо этого, каждому из 384 участников и 32 тренеров компания «ISMA Bikes Азербайджан» подарила велосипеды.
Стоит отметить, что Bakı Abadlıq Xidməti регулярно организует соревнования с целью привлечения молодого поколения из пригородов Баку к профессиональному спорту.