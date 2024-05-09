Зеленский заявил, что будущее Беларуси в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский впервые высказался о том, что видит будущее Беларуси с Европейским союзом. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой, которая прибыла с визитом в Киев.

Зеленский подчеркнул, что Киев ждет конкретных шагов от Евросоюза, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины. По его мнению, расширение ЕС должно коснуться и других европейских государств.

"Европа - это и Балканы, и Молдова, и будет обязательно День Европы для Грузии и День Европы для Беларуси", - цитирует Владимира Зеленского "Европейская правда".