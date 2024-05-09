13:11

10 мая исполняется 101 год со дня рождения создателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В связи с этим руководство и коллектив Министерства здравоохранения посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память великого лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Была почтена также память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу. Также возложены цветы на могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.