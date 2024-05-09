В Молдове призывают резервистов

В Минобороны Молдовы анонсировали новые учения резервистов национальной армии. Они пройдут с 20 по 24 мая и с 27 по 31 мая, пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Они направлены на проверку навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением Национальной армии.

Сообщается, что учения проводятся в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2024 год и законом о резерве вооруженных сил.