До 20 000 заключенных могут мобилизовать в армию Украины

Он уточнил, что пригодность заключенных к службе могут определить только военно-врачебные комиссии. «Десять-двадцать тысяч. Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю цифры, абсолютно не просчитанные, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное», — отметил министр.

В Украине можно мобилизовать примерно 10−20 тысяч заключенных и людей с судимостями — физически здоровых мужчин призывного возраста, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью BBC.

Украинский министр также прокомментировал дискуссии о мобилизации осужденных за убийства. По мнению Малюськи, служить могут люди, которые приговорены к пожизненному, поскольку большинство таких граждан совершили преступления в 18−19 лет, когда «мозг еще не сформирован, а психика нестабильна».

В то же время серийных убийц и маньяков следует оставить в местах наказания, считает Малюська.

Говоря о сходстве с россиянами, которые вербуют осужденных для войны, Малюська заявил, что параллели существуют, однако Украина использует другой подход. Речь идет о контракте в ВСУ, который включает «оценку рисков каждого субъекта».

8 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Они могут это сделать только после решения суда и добровольно. Мобилизовать не могут осужденных за тяжкое умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности и тому подобное.