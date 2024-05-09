У берегов Йемена атаковали британский корабль

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что на их судно у порта Адена напали. Власти организовали проверку по факту произошедшего, сообщает ТАСС.

Отмечается, что группа вооруженных людей предприняла неудачную попытку захвата торгового судна, название которого не указывается.

Ранее британские ВМС рекомендовали проходить в этом районе с осторожностью. Ряд компаний уже отказались от перевозок через Красное море.