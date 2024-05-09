Китай отправил на Луну секретный луноход

3 мая Китай начал свою сложную и амбициозную миссию Chang’e-6, которая должна достичь обратной стороны Луны. Аппарат успешно вышел на орбиту Луны, его посадка ожидается в начале следующего месяца.

Китайский лунный аппарат, который направляется на обратную сторону Луны, чтобы собрать образцы, несет на себе небольшой луноход.

На изображениях, опубликованных Китайской академией космических технологий (CAST), заметили интересную деталь: к боковой части посадочного модуля был прикреплен небольшой аппарат. Цель лунохода остается неизвестной.

Пекин не анонсировал его отправку, но заявлял, что на борту Chang’e-6 может быть инфракрасный спектрометр, который можно использовать для обнаружения воды в почве и скалах.