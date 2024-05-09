Китай отправил на Луну секретный луноход
Китайский лунный аппарат, который направляется на обратную сторону Луны, чтобы собрать образцы, несет на себе небольшой луноход.
3 мая Китай начал свою сложную и амбициозную миссию Chang’e-6, которая должна достичь обратной стороны Луны. Аппарат успешно вышел на орбиту Луны, его посадка ожидается в начале следующего месяца.
На изображениях, опубликованных Китайской академией космических технологий (CAST), заметили интересную деталь: к боковой части посадочного модуля был прикреплен небольшой аппарат. Цель лунохода остается неизвестной.
Пекин не анонсировал его отправку, но заявлял, что на борту Chang’e-6 может быть инфракрасный спектрометр, который можно использовать для обнаружения воды в почве и скалах.