Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:05

Завершается европейское турне председателя КНР, в ходе которого китайский лидер посетил Францию, Сербию и Венгрию. По сравнению с посещением Парижа остальные два пункта европейского турне для Си Цзиньпина были просто одним «майским днем и именинами сердца», поскольку он просто купался в восторгах сербских и венгерских властей, демонстрировавших готовность выполнить любое пожелание китайского лидера.

В Белграде Вучич после переговоров с Председателем Си вообще заявил, что две страны переходят от стратегических отношений к построению совместного будущего двух стран, подчеркнув при этом, что данная формула означает высшую возможную форму сотрудничества между странами. Тем самым Сербия стала первой европейской страной, которая создаст такое сообщество с Китаем, и легко, непринужденно, в одно касание обменяла Москву на Пекин. Что позволит ей торговаться с Западом с более выгодных позиций. С Венгрией у китайского лидера все сладилось не менее удачно. В статье, опубликованной в проправительственной венгерской ежедневной газете Magyar Nemzet перед своим приездом, Си Цзиньпин высоко оценил «давнюю дружбу» Будапешта и Пекина, которую он описал поэтично как «такую же мягкую и богатую, как токайское вино», имея в виду знаменитый венгерский регион виноградников. «Наши двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне в истории, и мы вступили в золотое путешествие... На новом пути новой эпохи Китай надеется на тесное сотрудничество с нашими венгерскими друзьями», - говорится в его статье.

Сертификат на это «золотое путешествие» выглядит роскошно – миллиарды китайских инвестиций и технологическая база Huawei за пределами Китая. А в скором времени китайский автопроизводитель BYD откроет завод по производству электромобилей в Сегеде, на юге Венгрии, в самом центре Европы. Параллельно с этим вблизи Дебрецена, второго по величине города Венгрии, китайский аккумуляторный гигант CATL ведет строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей площадью почти 222 гектара и стоимостью 7,3 миллиарда евро, что является крупнейшей в истории Венгрии прямой иностранной инвестицией. Это щедрый подарок для Орбана и всей Венгрии. Настолько, что там рассчитывают стать мировым центром производства литий-ионных аккумуляторов в эпоху, когда правительства коллективного Запада все больше стремятся ограничить выбросы парниковых газов путем перехода на электромобили. В сухом остатке – Пекин наглядно продемонстрировал остальным странам-членам ЕС, что в Европе у него теперь есть как минимум две страны, готовые расстилать красную ковровую дорожку для китайских инвестиций. И одновременно дает понять, что так Китай хотел бы, чтобы относились к нему по всей Европе. И кто будет стелить такие дорожки, тот и окажется в серьезном выигрыше.