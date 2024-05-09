Си Цзиньпин пришел, увидел, победил война миров
Завершается европейское турне председателя КНР, в ходе которого китайский лидер посетил Францию, Сербию и Венгрию.
По сравнению с посещением Парижа остальные два пункта европейского турне для Си Цзиньпина были просто одним «майским днем и именинами сердца», поскольку он просто купался в восторгах сербских и венгерских властей, демонстрировавших готовность выполнить любое пожелание китайского лидера.
В Белграде Вучич после переговоров с Председателем Си вообще заявил, что две страны переходят от стратегических отношений к построению совместного будущего двух стран, подчеркнув при этом, что данная формула означает высшую возможную форму сотрудничества между странами.
Тем самым Сербия стала первой европейской страной, которая создаст такое сообщество с Китаем, и легко, непринужденно, в одно касание обменяла Москву на Пекин. Что позволит ей торговаться с Западом с более выгодных позиций.
С Венгрией у китайского лидера все сладилось не менее удачно. В статье, опубликованной в проправительственной венгерской ежедневной газете Magyar Nemzet перед своим приездом, Си Цзиньпин высоко оценил «давнюю дружбу» Будапешта и Пекина, которую он описал поэтично как «такую же мягкую и богатую, как токайское вино», имея в виду знаменитый венгерский регион виноградников.
«Наши двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне в истории, и мы вступили в золотое путешествие... На новом пути новой эпохи Китай надеется на тесное сотрудничество с нашими венгерскими друзьями», - говорится в его статье.
Сертификат на это «золотое путешествие» выглядит роскошно – миллиарды китайских инвестиций и технологическая база Huawei за пределами Китая. А в скором времени китайский автопроизводитель BYD откроет завод по производству электромобилей в Сегеде, на юге Венгрии, в самом центре Европы. Параллельно с этим вблизи Дебрецена, второго по величине города Венгрии, китайский аккумуляторный гигант CATL ведет строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей площадью почти 222 гектара и стоимостью 7,3 миллиарда евро, что является крупнейшей в истории Венгрии прямой иностранной инвестицией.
Это щедрый подарок для Орбана и всей Венгрии. Настолько, что там рассчитывают стать мировым центром производства литий-ионных аккумуляторов в эпоху, когда правительства коллективного Запада все больше стремятся ограничить выбросы парниковых газов путем перехода на электромобили.
В сухом остатке – Пекин наглядно продемонстрировал остальным странам-членам ЕС, что в Европе у него теперь есть как минимум две страны, готовые расстилать красную ковровую дорожку для китайских инвестиций. И одновременно дает понять, что так Китай хотел бы, чтобы относились к нему по всей Европе. И кто будет стелить такие дорожки, тот и окажется в серьезном выигрыше.
Все просто, никаких загадок и интриг. И, разумеется, Си Цзиньпин будет поддерживать Орбана и его партию, чтобы о них не говорили в ЕС, поскольку получает от него столь необходимые наглядные примеры выгоды сотрудничества китайцев с европейцами. А кто против этого – пусть грызет острый сычуаньский перчик.
Европейское турне Си Цзиньпина показало, что китайское руководство, по всей видимости, нашло решение главного вопроса – как сохранить нормальные торговые отношения с Европой, как гарантировать ее как минимум нейтралитет в непростых отношениях Китай-США, а в идеале пусть ненамного, но сместить баланс в свою пользу.
И ответ этот прост – экономическое сотрудничество Европы с Пекином должно быть настолько выгодным европейцам, что даже сама мысль о его разрыве или сокращении воспринималась бы ими как жуткая крамола. Именно такую схему Китай и начнет сейчас реализовывать, создавая опорные точки, пример успешности которых будет более чем убедителен и будет мотивировать других ему следовать. Видимо, это все мы и будем наблюдать в обозримом будущем.