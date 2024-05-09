Госдеп о визите Эрдогана в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может поехать с ранее отложенным визитом в США в июле текущего года в связи с проведением саммита НАТО 12-13 июля. Об этом сказал замгоссекретаря США Джон Басс во время выступления на заседании 39-го Американо-турецкого совета в Вашингтоне.

«Мы с нетерпением ждем возможности принять президента Эрдогана у нас на саммите НАТО в июле. Турция сыграла важную и позитивную роль в контексте украинского конфликта», - приводит слова Басса газета Yeni Akit.

Дипломат также отметил, что Анкара провела важную работу в вопросах разрешения многих региональных кризисов.

Визит Эрдогана в США планировался на начало мая. СМИ сообщали, что это должно было быть 9 мая.