Эрдоган хочет подарить туркам новую конституцию

Эрдоган в очередной раз подчеркнул необходимость принятия в Турции новой «гражданской конституции»: «К сожалению, мы пока не смогли подарить стране новую конституцию, подготовленную гражданскими лицами. Мы отметили 100-летие основания Турецкой Республики с конституцией, которая является результатом военного переворота, что не соответствует демократическим принципам нашей страны».

По его словам, «некоторые политические силы в стране пытаются снять с повестки дня вопрос новой конституции, ссылаясь на экономические и социальные проблемы». Однако новая конституция, как заявил Эрдоган, «расширит охват гражданской политики, тем самым ускорит решение проблем во всех отраслях, от экономики до социальной жизни».

Действующая конституция Турции была принята 7 ноября 1982 года спустя два года после военного переворота. Нынешнее правительство Турции ставит одной из основных задач смену так называемой «конституции переворота» на «гражданскую».