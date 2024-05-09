Братьев Салаховых отправили на долгие годы в тюрьму

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Сиявуша Гаджиева адвокат братьев заявил, что обвинение в финансировании терроризма, выдвинутое против Мирджавада Салахова, необоснованно, и попросил оправдать его: «Братья Салаховы много лет жили в России. В 2015 году уехали в Сирию. Через 3 месяца вернулись в Азербайджан. В Сирии братья хотели заработать денег. Но, увидев, что дела обстоят не так, как они представляли, вернулись».

Сами Салаховы отметили, что очень жалеют о своем решении. Но судью это не смягчило: каждый из них получил по 10 с половиной лет лишения свободы.

Отметим, что согласно обвинительному акту, Мирджавад Салахов, вступив в ряды ИГИЛ в сирийском городе Ракка, был направлен в специальный тренировочный лагерь, где принимал участие в боевых учениях, обучался правилам применения огнестрельного оружия. Затем Салахов стал работать в ИГИЛ в качестве бухгалтера. Он организовывал ежемесячное обеспечение денежными средствами и продуктами питания боевиков террористической организации и их семей, в том числе семей погибших членов ИГИЛ. Чтобы избежать уголовной ответственности, Салахов какое-то время скрывался в других странах. Установлено, что Салахова привлек в ряды ИГИЛ его брат Мирджалал. Последний был ранен в ходе боевых действий в Сирии.

Мирджаваду Салахову было предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма) и 283-1.3 (участие в вооруженных конфликтах за пределами страны), его брату Мирджалалу Салахову - 283-1.1 и 283-1.3 (вовлечение в вооруженные конфликты за пределами страны и участие в таких вооруженных конфликтах) УК Азербайджана.