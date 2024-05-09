Украина «вооружает» Россию

Россия использует на войне против Украины системы связи, которые производятся в самой Украине.

Выпускаемые в этой стране системы спутниковой интернет-связи Gilat SkyEdge импортируются в Россию, оттуда попадают на фронт, где их используют российские военные, сообщает телеканал «Настоящее время» со ссылкой на расследование проекта «Слідство.Інфо».

Как выявило следствие, спутниковые системы Gilat для израильской корпорации Gilat Satellite Networks (GSN) производятся в Ужгороде на мощностях завода американской аутсорсинговой компании Jabil Circuit.