Коллектив AZAL почтил память общенационального лидера

Сегодня отмечается 101-я годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. В связи с этой датой руководство и коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines посетили Аллею почетного захоронения.

Они возложили венок и цветы к могиле великого лидера, с уважением почтили светлую память выдающейся личности.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.