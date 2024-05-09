Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого жилого комплекса в Шуше и встретились с первыми жителями, переселившимися в город, сообщает официальный сайт главы государства.

Алиев также ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Ханкенди – Шуша – Лачин.