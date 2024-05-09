Алиевы встретились с шушинцами добавлено фото; обновлено 16:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого жилого комплекса в Шуше и встретились с первыми жителями, переселившимися в город, сообщает официальный сайт главы государства.
Алиев также ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Ханкенди – Шуша – Лачин.
*** 16:04
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации бани Ширин су в Шуше, сообщает официальный сайт главы государства.
Затем Алиевы ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в мечети Ашагы Говхар Ага в Шуше.
Вслед за этим президент и первая леди приняли участие в открытии после реставрации мечети Мамайы в Шуше.
*** 15:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в Доме-музее Узеира Гаджибекова в Шуше, сообщает официальный сайт главы государства.
*** 15:02
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента третьего жилого комплекса в Шуше, сообщает официальный сайт главы государства.
Алиевы также ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в мечети Чель Гала в Шуше.