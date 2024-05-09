Икрам Нур, автор haqqin.az 14:58

Не успел Нечирван Барзани отдышаться после весьма непростого визита в Тегеран, а на его пороге уже новые гости. На этот раз заморские, из самого Вашингтона. В официальном заявлении по поводу посещения Эрбиля заместителем госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зеей сказано, что ее встреча с президентом Барзани была посвящена вопросам «защиты прав человека, продвижения демократии и защите свобод в Курдистане. В ходе беседы также были затронуты вопросы значимости НПО в обществе, а также условий для беженцев и местного населения».

Разумеется, это крайне актуальная повестка для Иракского Курдистана. И сейчас, как на фоне достигнутых Анкарой и Эрбилем договоренностей об активизации совместной борьбы с Рабочей партией Курдистана, так и оказываемого давления Тегераном на курдскую автономию в данном вопросе, самое время обсуждать самочувствие тамошних НПО. Поэтому весьма сомнительно, что в ходе нынешнего визита американцев так уж сильно волновали вопросы продвижения демократии в Иракском Курдистане. Возможно, они возникали у Узры Зеи, но наверняка в составе ее делегации была парочка дипломатов, которых волновало совершенно другое – как Барзани отреагировал на иранское предложение «поискать других партнеров, помимо Турции, для сотрудничества» и как далеко он готов пойти в сотрудничестве с Анкарой против РПК. А миссия Узры Зеи была не более чем ширмой для этих людей. Несколько обидно для нее, конечно, все же целый заместитель госсекретаря, но она старый и проверенный дипломатический кадр, а потому понимает, что действительно нужно Штатам в Иракском Курдистане.

Ведь если Барзани пойдет на реальное, а не декларативное сотрудничество с Анкарой в борьбе против РПК, Турция получит возможность нанести американцам удар «по святому» – по курдским СДС в Сирии. И тогда тщательно выстраиваемая американцами интрига с курдской автономией в этой стране рухнет в одночасье. А на нее Вашингтоном уже вложено немало средств и затрачено немало усилий. Союзника надо спасать, и американцы уже сейчас активно зондируют почву на предмет того, как это можно сделать и чьими руками. Для сохранения своего столь ценного актива в регионе, контролируемых ими курдских группировок в Ираке и Сирии, они и на договоренности с Башаром Асадом пойдут, и с Тегераном в сделку вступят – не в первый раз. В конце концов, «цель оправдывает средства», а иметь такую силу для противодействия Турции – тема для них давно знакомая, привычная и привлекательная, это политика Вашингтона, не меняющаяся десятилетиями.