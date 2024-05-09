Возня вокруг Курдистана что происходит?
Не успел Нечирван Барзани отдышаться после весьма непростого визита в Тегеран, а на его пороге уже новые гости. На этот раз заморские, из самого Вашингтона.
В официальном заявлении по поводу посещения Эрбиля заместителем госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зеей сказано, что ее встреча с президентом Барзани была посвящена вопросам «защиты прав человека, продвижения демократии и защите свобод в Курдистане. В ходе беседы также были затронуты вопросы значимости НПО в обществе, а также условий для беженцев и местного населения».
Разумеется, это крайне актуальная повестка для Иракского Курдистана. И сейчас, как на фоне достигнутых Анкарой и Эрбилем договоренностей об активизации совместной борьбы с Рабочей партией Курдистана, так и оказываемого давления Тегераном на курдскую автономию в данном вопросе, самое время обсуждать самочувствие тамошних НПО.
Поэтому весьма сомнительно, что в ходе нынешнего визита американцев так уж сильно волновали вопросы продвижения демократии в Иракском Курдистане. Возможно, они возникали у Узры Зеи, но наверняка в составе ее делегации была парочка дипломатов, которых волновало совершенно другое – как Барзани отреагировал на иранское предложение «поискать других партнеров, помимо Турции, для сотрудничества» и как далеко он готов пойти в сотрудничестве с Анкарой против РПК.
А миссия Узры Зеи была не более чем ширмой для этих людей. Несколько обидно для нее, конечно, все же целый заместитель госсекретаря, но она старый и проверенный дипломатический кадр, а потому понимает, что действительно нужно Штатам в Иракском Курдистане.
Ведь если Барзани пойдет на реальное, а не декларативное сотрудничество с Анкарой в борьбе против РПК, Турция получит возможность нанести американцам удар «по святому» – по курдским СДС в Сирии. И тогда тщательно выстраиваемая американцами интрига с курдской автономией в этой стране рухнет в одночасье. А на нее Вашингтоном уже вложено немало средств и затрачено немало усилий.
Союзника надо спасать, и американцы уже сейчас активно зондируют почву на предмет того, как это можно сделать и чьими руками. Для сохранения своего столь ценного актива в регионе, контролируемых ими курдских группировок в Ираке и Сирии, они и на договоренности с Башаром Асадом пойдут, и с Тегераном в сделку вступят – не в первый раз. В конце концов, «цель оправдывает средства», а иметь такую силу для противодействия Турции – тема для них давно знакомая, привычная и привлекательная, это политика Вашингтона, не меняющаяся десятилетиями.
Да и, впрочем, почему она должна меняться, если вполне себя оправдывает, отвлекая значительные ресурсы Турции на купирование угроз, исходящих от курдских боевиков? Американцам крайне выгодно, чтобы это длилось как можно дольше.
Сейчас у Турции появился вполне реальный шанс комбинированным ударом в Ираке и Сирии если не решить эту проблему окончательно, то серьезным образом снизить уровень угрозы, исходящей от РПК и ее филиалов. И США будут делать все возможное, чтобы эти планы Анкары сорвать.
В том числе интригуя и шантажируя возможных партнеров Турции в этой операции и вступая в самые, казалось бы, невероятные сделки. Ничего нового, ведь принцип «разделяй и властвуй» в политике еще никто не отменял.