В Петербурге автобус с пассажирами упал в реку: есть жертвы видео; обновлено 16:19
По предварительным данным, число погибших при падении автобуса в реку Мойку может достигать шести. Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших. Всего в автобусе, по разным данным, находилось от 15 до 20 человек, сообщают российские СМИ.
Официально число погибших и пострадавших не называлось. Следственный комитет по Санкт-Петербургу лишь подтверждал, что в результате аварии погибли и пострадали люди, но других деталей не сообщал.
ДТП произошло около 13:00 по местному времени. По версии следствия, водитель не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Сам водитель остался жив, его доставили в отдел полиции для разбирательства. Спасательная операция продолжалась почти два часа. В ней были задействованы 69 сотрудников МЧС и 18 единиц техники. МВД РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ), СКР по Петербургу — по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК РФ). Городская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии.
May 10, 2024
* * * 15:12
В центре Петербурга пассажирский автобус упал с моста в реку. Как сообщает «Фонтанка», автобус, ехавший по набережной Мойки, врезался в две машины, пробил ограду и упал в воду.
По данным издания, в автобусе могли находиться до 20 человек. На месте работают спасатели, они вытаскивают пострадавших из окон автобуса.
Официально о погибших или пострадавших не сообщалось. К моменту появления первых сообщений о ДТП автобус находился в воде примерно час. По информации ТАСС, водитель автобуса не справился с управлением.
Telegram-каналы сообщают, что из воды удалось достать как минимум четырех пассажиров автобуса. В бессознательном состоянии их доставили в больницу. По данным Baza, спаслись по меньшей мере восемь пассажиров, пять из них госпитализированы.
May 10, 2024