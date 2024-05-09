По предварительным данным, число погибших при падении автобуса в реку Мойку может достигать шести. Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших. Всего в автобусе, по разным данным, находилось от 15 до 20 человек, сообщают российские СМИ.

Официально число погибших и пострадавших не называлось. Следственный комитет по Санкт-Петербургу лишь подтверждал, что в результате аварии погибли и пострадали люди, но других деталей не сообщал.

ДТП произошло около 13:00 по местному времени. По версии следствия, водитель не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Сам водитель остался жив, его доставили в отдел полиции для разбирательства. Спасательная операция продолжалась почти два часа. В ней были задействованы 69 сотрудников МЧС и 18 единиц техники. МВД РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ), СКР по Петербургу — по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК РФ). Городская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии.