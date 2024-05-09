Бои в приграничных районах Харьковской области продолжаются, Киев направил в этот район дополнительные силы в качестве подкрепления, сообщило Минобороны Украины.

Эта попытка наступления под прикрытием бронетехники по сути открывает новый фронт в войне, отмечает Reuters.

Отмечается, что в течение этих суток на Волчанском направлении россияне совершали авиаудары с применением управляемых авиабомб. Ночью россияне усилили огневое давление артиллерии на передний край обороны.

«Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники», - говорится в сообщении.

В Минобороны Украины отмечают, что атака россиян отбита, продолжаются бои разной интенсивности.

«Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление врага», - добавляют в министерстве.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что РФ начала новую волну наступления, «идет жестокий бой на этом направлении»: «Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага».

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия всю ночь обстреливала северное направление области. В частности, речь идет о городе Волчанске. Местные власти занимаются эвакуацией населения. По словам местных властей, украинские войска не потеряли позиции, а угрозы для Харькова нет.

Военный паблик Deep State сообщил подробности наступления РФ на Харьковскую область. Оно началось ночью на двух участках: в направлении непосредственно Харькова, а также в сторону Волчанска. Сейчас они оба на карте DS помечены серой зоной. Аналитики намекают, что на первом участке у РФ есть продвижение.