Россия перешла в наступление: атакует Харьковскую область, идут бои обновлено 16:25
С утра 10 мая приграничные районы Харьковской области Украины находятся под массированными обстрелами армии РФ. Среди гражданских есть жертвы, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Эта попытка наступления под прикрытием бронетехники по сути открывает новый фронт в войне, отмечает Reuters.
Бои в приграничных районах Харьковской области продолжаются, Киев направил в этот район дополнительные силы в качестве подкрепления, сообщило Минобороны Украины.
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Российские войска под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Атака была отбита, бои продолжаются, сообщает Минобороны Украины.
Отмечается, что в течение этих суток на Волчанском направлении россияне совершали авиаудары с применением управляемых авиабомб. Ночью россияне усилили огневое давление артиллерии на передний край обороны.
«Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники», - говорится в сообщении.
В Минобороны Украины отмечают, что атака россиян отбита, продолжаются бои разной интенсивности.
«Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление врага», - добавляют в министерстве.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что РФ начала новую волну наступления, «идет жестокий бой на этом направлении»: «Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага».
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия всю ночь обстреливала северное направление области. В частности, речь идет о городе Волчанске. Местные власти занимаются эвакуацией населения. По словам местных властей, украинские войска не потеряли позиции, а угрозы для Харькова нет.
Военный паблик Deep State сообщил подробности наступления РФ на Харьковскую область. Оно началось ночью на двух участках: в направлении непосредственно Харькова, а также в сторону Волчанска. Сейчас они оба на карте DS помечены серой зоной. Аналитики намекают, что на первом участке у РФ есть продвижение.
«Враг заранее предпринимал попытки насыщения личным составом в селах, в частности, в селе Пыльная. Можно заявлять об отражении всех атак, коверкать информацию, но ответственные лица, которые должны были реагировать на это с первых звоночков, сейчас думают, что же с этим делать», - заявляет Deep State.
Россия усиленно атакует северо-восточное направление Харьковской области, в частности, Волчанск, для создания буферной зоны, передает Reuters. «Российские войска начали наземную атаку на северо-востоке Харьковской области, продвинувшись на один километр возле приграничного города Волчанск с целью создания буферной зоны», - отмечает издание со ссылкой на высокопоставленный украинский военный источник.
По его словам, в этих целях российские войска стремятся оттеснить Вооруженные силы Украины на 10 километров от российской границы и украинские защитники пытаются их сдержать.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что у россиян есть ресурсы на обострение действий в приграничных районах Харьковской области. Однако о наступлении на Харьков речь не идет.