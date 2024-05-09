ЕС подтвердил: Запад готов признать Палестинское государство
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия и другие страны-члены Европейского союза планируют признать Палестинское государство 21 мая.
Отвечая в эфире испанской радиостанции RNE на вопрос, признают ли 21 мая Испания, Ирландия и другие страны ЕС Палестинское государство, Боррель ответил утвердительно, упомянув также Словению.
"Это символический акт политического характера. Это больше, чем признание государства, это признание воли к существованию этого государства", – сказал он, добавив, что за этими странами ЕС, вероятно, последуют Бельгия и другие.
Напомним, что премьер-министр Испании Педро Санчес в марте этого года заявил, что Испания и Ирландия, а также Словения и Мальта согласились сделать первые шаги к признанию Палестинского государства, считая, что решение о двух государствах имеет важное значение для мирного процесса и длительного мира.