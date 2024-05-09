В Германии радикалы атаковали завод Илона Маска
В Германии под Берлином активисты штурмуют производство Илона Маска – единственный в Европе завод электрокаров Tesla. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Как пишет газета, ведущую инициативу в марше на завод миллиардера взяли левые радикалы. У них замечен красный флаг, они несут плакаты и скандируют лозунг "Разрушим капитализм, создадим будущее!"
Со вчерашнего дня у завода собралось около 1 200 активистов со всей Европы. Они разбили палатки под флагами Палестины и немецкого террористического движения RAF ("Фракция Красной армии"), требуя остановить расширение завода.