Украина готовится к большим боям

Для Вооруженных сил Украины критическая фаза войны наступит в ближайшие восемь недель, заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в интервью журналу The Economist.

По его словам, американская помощь только начинает поступать на фронт, поэтому РФ бросает в бой всю имеющуюся готовую технику: «Россия знает, что, если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них».

Павлюк утверждает, что ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не в людях.

По его мнению, Кремль продолжит «сосредоточивать внимание» на Луганской и Донецкой областях, но от идеи захватить Киев все еще не отказался. Вместе с тем, по убеждению украинского командования, армия РФ не может вести масштабные боевые действия на нескольких фронтах одновременно: «Россия проверяет устойчивость наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление».

В статье говорится, что поставка F-16 ожидается «к началу июня».