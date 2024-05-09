Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:48

Шествие, начатое священником Багратом Галстаняном из приграничного с Азербайджаном села Киранц, как и планировалось, достигло Еревана 9 мая. По пути священнослужитель как мог пытался привлечь новых сторонников, но число сопровождавших колонну доходило максимум до нескольких сот человек. Уже на подступах к Еревану стало понятно, что такими силами сменить власть в стране не удастся. Всех волновал лишь один вопрос: сколько людей, повинуясь зову архиепископа, соберутся на центральной площади столицы Армении? Стоит отметить, что марш Баграта Галстаняна на Ереван был своеобразным «ремейком» аналогичных действий, использованных Николом Пашиняном в 2018 году для свержения Сержа Саргсяна.

Источники, близкие к властям, сообщали, что Галстанян решил повторить тактику Пашиняна после консультаций с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном, который не видел других возможностей придать протестам, направленным на срыв возвращения Азербайджану четырех сел Газахского района и делимитации участка границы, массовый характер. В результате, по данным оппозиционных источников, архиепископу Баграту удалось собрать на центральной площади Еревана около 30 тысяч человек. Провластные источники считают, что их было 15-20 тысяч. Судя по опыту уличных протестов против власти Пашиняна, накопленному в последние годы, это был максимальный результат, достигнутый силами пророссийской оппозиции. Таким образом, несмотря на консолидированные призывы почти всех политических врагов нынешнего премьер-министра Армении, от бежавших из Карабаха сепаратистов до скрывшегося в Москве бывшего министра обороны, вывести на улицы Еревана сотни тысяч людей, как это сумел в 2018 году Никол Пашинян, оппозиции не удалось.

Что, похоже, ничуть не смутило Галстаняна, пафосно заявившего с трибуны, что дает Пашиняну «час на отставку». При этом было неясно, по какой логике Пашинян должен прислушаться к ультиматуму священника? Если даже хаос, начавшийся в Ереване в ноябре 2020 года после того, как премьер подписал документ о капитуляции в 44-дневной войне, не смог заставить Пашиняна отречься от власти и бежать из страны, то почему сейчас, когда на площади собрались пусть даже 30 тысяч человек, он должен уйти в отставку? Причем всего за час? Словом, в Ереване мало кто воспринял всерьез грозный ультиматум Баграта, а в офисе премьер-министра на него даже не отреагировали. Когда час, отведенный на процедуру отставки, истек, Баграт благородно продлил срок ультиматума еще на час. После чего демонстранты на площади получили предупреждение правоохранительных органов, что любая противоправная деятельность будет немедленно и жестко пресечена. В результате, прождав отставку Пашиняна до самого вечера, Баграт Галстанян в сопровождении нескольких депутатов от оппозиционной фракции «Армения» отправился в офис Роберта Кочаряна, чтобы согласовать с экс-президентом дальнейшие шаги. А после обсуждений было объявлено, что для отстранения Пашиняна от власти будут использованы два сценария – возбуждение в парламенте процедуры импичмента и акция массового гражданского неповиновения по всей стране начиная с 10 мая.

Первый сценарий выглядит весьма проблематично, поскольку для начала самой процедуры импичмента Пашиняна нужна поддержка как минимум 35 депутатов парламента, а у оппозиции их всего 34. Где найти еще одного депутата? Галстанян уже заявил, что его готовы поддержать два депутата от правящей партии - Рустам Бакоян и Ширак Торосян. Однако спустя некоторое время оба эти депутата опубликовали в социальных сетях посты в поддержку Пашиняна. В настоящее время единственной надеждой на получение заветного голоса остается независимый депутат Ишхан Закарян. Если оппозиции удастся его убедить, то резолюция будет включена в повестку дня парламента. Но даже в этом случае для ее принятия необходимы как минимум голоса восемнадцати депутатов от правящей фракции, что практически нереально. Словом, отстранить Пашиняна от власти парламентским путем не удастся. Еще одна проблема с импичментом заключается в том, что согласно Конституции Армении, при вынесении вотума недоверия премьеру необходимо предложить кандидатуру нового главы правительства. А в условиях глубоких разногласий в армянской оппозиции, когда Серж Саргсян и Роберт Кочарян никак не могут объединиться против общего соперника, найти устраивающего всех кандидата будет очень непросто.