Турция хочет открыть консульство в Шуше
Турция обратилась к Азербайджану для открытия консульства в городе Шуше, заявил сегодня журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Посол отметил, что в этом направлении ведутся переговоры: «Для открытия консульства в Ханкенди необходимо, чтобы город был готов. Мы обратились для открытия консульства в Шуше. Между двумя государствами идут переговоры по этому вопросу, Турция проводит оценку данного процесса, и об этом будет объявлено, когда придет время».
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