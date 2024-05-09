Кэмерон о борьбе с Путиным

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Запад занять более жесткую позицию для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным». Об этом сообщает Daily Mail.

«Запад должен показать готовность «пересидеть» Владимира Путина в Украине и принять более жесткую позицию для более крепкого мира», – сказал Кэмерон.