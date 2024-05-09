Кэмерон о борьбе с Путиным
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Запад занять более жесткую позицию для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным». Об этом сообщает Daily Mail.
«Запад должен показать готовность «пересидеть» Владимира Путина в Украине и принять более жесткую позицию для более крепкого мира», – сказал Кэмерон.
«Те страны, которые находятся рядом с Россией, видят, что происходит в Украине, и задаются вопросом, не будут ли они следующими», — высказался политик.
Ранее Reuters отозвало свою публикацию о словах министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары по территории РФ британским оружием.