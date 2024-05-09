Прогноз ВОЗ: нас ждет «эпидемия беспокойства»

Клюге отметил, что непрекращающийся кризис влияет на психическое состояние людей. Изоляция в период пика инфекции COVID-19 особенно повлияла на молодежь. Исследования показывают, что многие молодые люди страдают от беспокойства и проблем со сном.

Очередная пандемия будет связана с проблемами психического здоровья. Об этом заявил Ханс Клюге, региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе.

Региональный директор отметил, что, по последним данным Евросоюза (ЕС), каждый шестой человек в странах Евросоюза страдает от тревоги, стресса, беспокойства и проблем со сном. Тот факт, что несовершеннолетние проводят более 6 часов в день за компьютером или телефоном, также приводит к психическим проблемам.

«...Здоровье – это не только физическое состояние, но и крепкая психика», - сказал эксперт.

Клюге отметил, что из-за выхода на пенсию медицинских работников и глобальной миграции в Европе возникла нехватка 2 миллионов врачей и медсестер. Он сказал, что после пандемии темпы вакцинации против различных инфекций замедлились, поэтому во многих странах продолжается эпидемия кори.

Клюге сообщил, что ведутся переговоры по «соглашению об эпидемии», которое, как ожидается, будет подписано в ближайшее время между 149 странами, чтобы подготовиться к будущей пандемии и иметь сильную систему первичного здравоохранения.